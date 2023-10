Zwei Brüder sollen am Sonntagabend an der Mittelschule in Reutin einen 17-jährigen Jugendlichen überfallen und ausgeraubt haben. Die Polizei ermittelt nun.

Ein 17-jähriger Jugendlicher war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend in Lindau unterwegs, als ihn zwei 15 und 16 Jahre alte Jungen an der Mittelschule in Reutin abpassten. Während der 15-Jährige den Teenager mit dem Rücken gegen eine Wand drückte und seine Hände festhielt, nahm der 16-Jährige ihm seine schwarze Gürteltasche ab. Anschließend liefen die Brüder davon.

Polizei findet geraubte Gegenstände in der Wohnung des Brüderpaars

Der 17-Jährige wandte sich am Montagmorgen an die Polizei, schilderte den Beamten den Vorfall und erstattete Anzeige gegen das Brüderpaar. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten die Wohnung der beiden Tatverdächtigen. Dabei fanden sie die geraubten Gegenstände und stellten sie sicher. Die Ermittler leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes gegen die beiden Jugendlichen ein.