Drei bisher unbekannte Männer haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0:30 Uhr in Sigmaringen in der Schützenstraße zwei Passanten angegriffen und ausgeraubt. Laut Polizeibericht sollen die Täter sich den beiden jungen Männern mit einem Gegenstand, ähnlich einer Metallstange, in den Weg gestellt und auf diese eingeschlagen haben.

Täter erbeuten nur Tüte mit Lebensmitteln

Danach sollen die Unbekannten versucht haben die Passanten auszurauben und Wertgegenstände an sich zu nehmen. Allerdings bestand die Beute offensichtlich nur aus einer Tüte mit Lebensmitteln. Anschließend flüchtete das unbekannte Trio.

Passanten werden zum Glück nur leicht verletzt

Die beiden Passanten erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen, so die Polizei. Sie mussten vor Ort nicht weiter medizinisch betreut werden. Die Angreifer sollen etwa 180cm groß, schwarz gekleidet und mit Sturmhaube vermummt gewesen sein. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt wegen eines Raubdelikts. Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder anderweitig Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter Tel. 07571/104-0 direkt an die Polizei zu wenden.