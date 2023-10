Einen Schaden von mehreren tausend Euro hat ein Randalierer am Freitag am Vereinsheim des SV Heiligkreuz verursacht. Mit Pflastersteinen warf er mehrere Fenster ein.

Ein Unbekannter warf am Freitag mehrere Fensterscheiben am Vereinsheim des SV Heiligkreuz in Kempten mit Pflastersteinen ein, berichtet die Polizei. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Polizei Kempten sucht nach Zeugen

Nach dem Vorfall mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Räume provisorisch verschalen. Die Polizei ermittelt nun. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/99092140 melden.