Ein 50-jähriger Mann ist am frühen Samstagabend in einer Kneipe in der Memminger Innenstadt ausgerastet. Unter anderem versuchte der Mann, einen Stuhl auf einen 43-Jährigen zu werfen.

Nach Angaben der Polizei besuchte der Mann eine Kneipe in der Memminger Innestadt. Im Laufe des Abends wurde er immer betrunkener und auch gewaltbereiter. So machte er sich durch das Verwenden von Äußerungen verfassungswidriger Organisationen strafbar und versuchte einen Stuhl auf einen 43-jährigen Gast zu werfen. Er verfehlte diesen jedoch und traf eine Markise. Dem Beschuldigten wurde nicht nur ein Platzverweis, sondern auch ein Hausverbot ausgesprochen.