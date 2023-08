In Meersburg haben Randalierer zwischen Samstag und Montagmorgen eine Sporthalle und ein Vereinsheim verwüstet. Die unbekannten Täter haben dabei einen Schaden von über 2.000 Euro verursacht.

Der oder die Täter hatten der Polizei zufolge im Bereich der Sporthalle im Sommertalweg eine Glaseingangstür mit einem Stein beworfen und beschädigt. Danach drangen sie an anderer Stelle in die Vereinsräumlichkeiten ein und warfen dort mit Lebensmitteln herum.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei schätzt den Schaden an der Glastür auf knapp 2.500 Euro. Im Vereinsheim fiel der Schaden glücklicherweise eher gering aus. Auch gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 07532/43443 bei der Polizei Meersburg melden.

Schaden in Millionenhöhe in Rosenheim

Auch in Rosenheim haben am Wochenende Randalierer in einer Berufsschule ganze Arbeit geleistet. Anders als beim Fall in Meersburg geht der Schaden hier in die Millionen. Die Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag unter anderem das Gebäude geflutet, als sie in allen drei Stockwerken die Wasserhähne öffneten.