Randaliert hat am Montag ein Mann in der Sonthofener Fußgängerzone. Ohne erkennbaren Grund beleidigte und bespuckte er Passanten. Ein Polizist in Zivil schritt ein.

Mann pöbelt Passanten in Sonthofener Fußgängerzone an

Die Polizei wurde am Montagnachmittag wegen eines Randalierers in die Fußgängerzone in Sonthofen gerufen. Wie die Polizei berichtet, tickte ein 30-jähriger Mann dort ohne erkennbaren Grund aus. Unvermittelt begann er Passanten zu beleidigen und zu bespucken, so die Polizei.

Polizist schreitet in seiner Freizeit ein und hält Randalierer in Schach

Ein Polizist, der eigentlich nicht im Dienst war, war zufällig vor Ort und schritt ein. Er versuchte die Lage zu beruhigen. Als der Randalierer allerdings erkannte, mit wem er es zu tun hatte, begann er nach dem Polizisten zu schlagen. Mit Hilfe eines Passanten gelang es dem Polizisten den 30-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife in Schach zu halten.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig in Gewahrsam. Er muss mit einer Anzeige wegen Beleidigungen, versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.