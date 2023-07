Am Mittwochnachmittag hat ein Randalierer in Neu-Ulm für Aufregung gesorgt. Zunächst hatte der junge Mann, der ein Friedhofskreuz mitschleppte, in einem Bus randaliert, anschließend flüchtete er und klaute ein Fahrrad.

Gegen 16:25 Uhr hatte der Mann laut Polizeimeldung mit den Füßen gegen die geschlossene Tür des Busses getreten. Offenbar aus Frust darüber, dass die Tür zu früh geschlossen wurde. Während des Ausrasters hatte er außerdem eine Haltestange aus der Verankerung gerissen. Der Schaden am Bus wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Randalierer flüchtet mit Kreuz

Nachdem ihn der Busfahrer zur Rede gestellt hatte, flüchtete der Tatverdächtige. Zeugen hatten gegenüber der Polizei angegeben, dass der Mann ein etwa 120 Zentimeter hohes Friedhofskreuz mit sich mitschleppte. auch durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Beamten den Verdächtigen nicht finden.

Zeuge beobachtet Fahrraddiebstahl

Ein Bewohner der Kasernenstraße rief schließlich gegen 16.30 Uhr die Polizei, weil der Randalierer mit dem Friedhofskreuz ein Fahrrad in der Kasernstraße geklaut hatte. Der Zeuge hatte gesehen, wie der Flüchtende mit dem Friedhofskreuz über einen Zaun in den Hinterhof eines Wohngebäudes kletterte. Der Zeuge sprach den Mann daraufhin auch an. Dieser reagierte jedoch in keinster Weise, nahm sich ein unversperrtes Fahrrad aus dem Hof und fuhr davon. Das etwa 30 Kilo schwere Friedhofskreuz ließ er zurück.

Bereits in Ulm aufgefallen

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Die Herkunft des Friedhofskreuzes ist dabei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten konnten entsprechende Videoaufzeichnungen des Randalierers sichern. Es besteht der Polizei zufolge aufgrund weiterer Erkenntnisse der Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Mann, der eventuell am Sonntag bereits mit diesem Kreuz im Bereich Ulm aufgefallen ist.