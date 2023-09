In Friedrichshafen ist ein Mann am Mittwochnachmittag nach einem Streit ausgerastet. Der Randalierer hatte eine Musikanlage beschädigt, anschließend ging er auf die Straße und warf mit Steinen und Golfbällen nach einer Frau und einem Wohnhaus.

Weil er am Mittwochnachmittag in der Keplerstraße offenbar Streit suchte, muss ein 33-Jähriger mit Anzeigen rechnen. Bei einer Auseinandersetzung in seiner Unterkunft soll der Mann der Polizei zufolge eine Musikanlage beschädigt haben. Anschließend lief der Mann auf die Straße und beleidigte eine Anwohnerin.

Randalierer wird in Fachklinik gebracht

Danach soll er laut Polizeimeldung Steine und Golfbälle in Richtung der Frau und gegen die Fenster des angrenzenden Wohnhauses geworfen haben. Der Mann flüchtete zunächst, Beamte konnten ihn aber im Rahmen einer Fahndung ausfindig machen. Wegen seines Gemütszustandes brachten die Polizisten ihn in eine Fachklinik. Auf den 33-Jährigen kommt jetzt ein Ermittlungsverfahren zu.