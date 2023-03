Zu einem Hotel in der Maximilianstraße musste die Polizei am Samstagabend gleich dreimal ausrücken. Der Grund war ein 39-jähriger randalierender Gast des Hotels.

Als die Polizei, nach Eingang der ersten Mitteilung über den randalierenden Gast, an dem Hotel eintraf, hatte sich der 39-Jährige der Polizeimeldung nach jedoch bereits beruhigt und entfernt. Allerdings mussten die Beamten nur kurze Zeit später schon wieder bei dem Hotel vorbeischauen. Der Gast hatte erneut angefangen zu randalieren. Dieses Mal sprachen die Polizisten mit dem betrunkenen 39-Jährigen. Sie schafften es dabei den Mann zu beruhigen. Er zeigte sich einsichtig und begab sich in sein Zimmer.

Gast fängt zum dritten Mal an zu randalieren

Doch in der Nacht rief das Personal des Hotels erneut die Polizei. Der Gast war wieder aus seinem Zimmer gekommen und hatte wieder damit begonnen zu randalieren. Mittlerweile war der 39-Jährige wie die Polizei es beschreibt "hochaggressiv und ließ nicht mehr mit sich reden". Er musste deshalb in Gewahrsam genommen und in eine Haftzelle gebracht werden.