In einer Bar in der Neu-Ulmer Innenstadt entbrennt ein Streit zwischen zwei Männern und einer Angestellten, der sich zu einer Randale ausweitet. Die Polizei muss eingreifen und findet Marihuana.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten vergangene Nacht nach Mitternacht wegen einer Streitigkeit in einem Barbetrieb in der Neu-Ulmer Innenstadt gerufen. Wie die eingesetzten Polizeibeamten in Erfahrung brachten, waren wohl zwei männliche Gäste und eine Servicekraft der Gaststätte In den Streit involviert. Dabei wurde die Angestellte auch körperlich angegangen. Sie blieb aber unverletzt.

Tür stark beschädigt

Die beiden Gäste wollten noch vor dem Eintreffen der Polizei die Gaststätte verlassen. Die Angestellte verhinderte dies aber, indem sie die Ausgangstür versperrte. Die beiden Gäste im Alter von 23 und 54 Jahren versuchten daraufhin die Türe gewaltsam zu öffnen. Sie rissen die Tür aus den Türstock, wodurch sie so stark beschädigt wurde, dass sie nicht mehr zu schließen war. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Polizei findet Marihuana

Kurz darauf traf dann die Polizei an der Kneipe ein. Bevor die Beamten jedoch an der Bar angekommen waren, warf der 23-Jährige ein Päckchen auf den Boden, das er bei sich trug. Die Polizisten fanden das Päckchen, in dem wie sich herausstellte eine kleinere Menge Marihuana im niedrigen Grammbereich befand. Ob ein möglicher Drogenverkauf bei dem Streit eine Rolle gespielt hat, ist nicht klar. Denn keiner von den drei Beteiligten wollte sich zu den Hintergründen der Streitigkeit äußern.

Aggressiver 23-Jähriger in Gewahrsam genommen

Gegen die beiden "Randalierer" leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Weil sich der 23-Jährige jedoch auch weiterhin aggressiv verhielt, nahmen die Beamten ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Auf ihn kommt nun zusätzlich zu dem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung und des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln zu.