In Offingen und Krumbach ist am Dienstag je eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. In beiden Fällen hatten Autofahrerinnen die Vorfahrt der Radfahrerinnen missachtet.

Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin in Offingen

Am Dienstagabend kurz vor 17:00 Uhr fuhr eine 17-jährige Jugendliche mit ihrem Rad auf der Bahnhofstraße in Offingen in Richtung Hauptstraße. Sie benutzte dabei den markierten Schutzstreifen für Radfahrer. Vom Straßenrand wollte eine Autofahrerin aus einer Parklücke ausparken. Dabei missachtete sie laut Polizei den Vorrang der von hinten kommenden Radfahrerin. Es kam zu Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich am Becken. Sie wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde an der linken vorderen Stoßstange leicht beschädigt. Warum die Autofahrerin die Radfahrerin übersehen hat, ermittelt die Polizei noch.

Unfall zwischen Auto und Radfahrerin in Krumbach

Ebenfalls am frühen Dienstagabend, aber in Krumbach, fuhr eine 38-jährige Autofahrerin vom Gelände eines Verbrauchermarktes im Höllgehau auf die gleichnamige Straße. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt einer 52-jährigen Radfahrerin, die in westliche Richtung unterwegs war. Auto und Fahrrad stießen zusammen. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 3.600 Euro, wie die Polizei mitteilt.