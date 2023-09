In Füssen und Mindelheim sind drei Menschen am Samstag bei Radunfällen verletzt worden. Ein Radfahrer war ohne Helm unterwegs und erlitt eine schwere Kopfverletzung.

Der Mann war gegen 13:20 Uhr in Bergerhausen mit seinem Fahrrad gestürzt. Der 45-jährige war nach dem Einkaufen mit einem schweren Rucksack eine abschüssige Straße hinabgefahren. Als der Fahrradfahrer nach links abbiegen wollte verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte in der Einmündung zu Boden. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen den Bordstein.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Weil der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, erlitt er schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand nur ein minimaler Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Die Polizei weißt dringend daraufhin, dass ein Fahrradhelm Leben retten kann, auch auf kurzen Strecken.

Gestürzte Radfarhrerin bringt Ehemann zu Fall

Am Samstagnachmittag kam es bei Hopfen am See zu zwei weiteren Radstürzen. In Füssen kam in der Nähe zur Einfahrt Ehrwanger Straße eine 52-jährige Radfahrerin vom Radweg ab. Sie stürzte an der Asphaltkante und zog sich eine Verletzung am Kopf, Knie und der Hand zu. Der Ehemann kam laut Polizei durch die gestürzte Frau ebenfalls zu Fall, blieb jedoch unverletzt.

Sturz nach Auffahrunfall

Kurz darauf ereignete sich in Hopfen am See kurz vor dem Ortsteil Fischerbichl ein weiterer Radsturz. Bei diesem fuhr eine 76-jährige Frau ihrem Ehemann auf. Er hatte zuvor auf Zuruf der Ehefrau angehalten was diese zu spät merkte. Die Radlerin zog sich bei dem Sturz eine Verletzung an der Schulter und am Knie zu. Beide Frauen kamen vorsorglich ein in nahegelegenes Krankenhaus. Im Gegensatz zu dem verletzten Radfahrer in Mindelheim trugen beide bei ihren Unfällen ein Helm.