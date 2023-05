Eine Autofahrerin bat am Sonntagabend zwei Radlerinnen eine Durchfahrt frei zu machen. Dafür kassierte sie mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Eine 21-jährige Autofahrerin wollte nach Angaben der Polizei am Sonntagabend in Füssen mit ihrem Auto von einem Parkplatz an der Kreuzung Herkomerstraße in die Kemptener Straße fahren. Doch das war nicht möglich, weil zwei jugendliche Mädchen mit ihren Fahrrädern die Durchfahrt blockierten.

Autofahrerin will Jugendliche in Füssen zur Rede stellen und kassiert Faustschläge ins Gesicht

Als die 21-Jährige sie ansprach und aufforderte Platz zu machen, beleidigte eines der Mädchen sie. Die Frau stieg daraufhin aus ihrem Auto aus und wollte die beiden Jugendlichen zur Rede stellen. Doch sie erlebte eine unschöne Überraschung. Eine der beiden Teenagern holte aus und schlug der Autofahrerin mehrfach die Faust ins Gesicht. Die 21-Jährige wurde dadurch leicht am Kiefer und an der Schläge verletzt.

Zwei Spaziergängerinnen gingen dazwischen und trennten die beiden trennen. Die Jugendliche radelte anschließend davon.

Beschreibung der beiden jugendlichen Mädchen

Der Teenager, der zugeschlagen haben soll, wurde folgendermaßen beschrieben:

etwa 17 Jahre alt

1,60 Meter groß

rotbraune schulterlange Haare

schlanke Statur

Die Jugendliche war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs.

Auch interessant für dich: Besitzer beobachtet alles und schreitet ein

Mädchen wollen Katze in Sonthofen stehlen

Ihre Begleiterin wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 17 Jahre alt

etwas größer als das Mädchen, das zugeschlagen hat

dunkle Haare zu einem Zopf zusammengebunden

Sie war ebenfalls mit einem dunklen Mountainbike unterwegs.

Polizei sucht nach Zeugen, vor allem nach den beiden Spaziergängerinnen

Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Füssen melden. Sie sollen sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 08362/91230 melden. Vor allem die beiden Spaziergängerinnen, die eingeschritten sind, sind laut Polizei wichtige Zeugen in dem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung.