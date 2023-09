Die Polizei hielt am Freitag einen Radler in Mindelheim an, weil er ohne Licht unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest: Er hatte zu viel Alkohol intus.

Der Fahrradfahrer war in der Nacht auf Freitag gegen 00:35 Uhr in Mindelheim auf der Krumbacher Straße unterwegs, als die Polizei ihn anhielt. Eigentlich wollten sie ihn kontrollieren, weil er ohne Beleuchtung fuhr.

E-Biker fährt in Mindelheim in Schlangenlinien über Straße

Doch dabei bemerkten die Beamten, dass der Mann in leichten Schlangenlinien mittig auf der Straße fuhr und einen betrunkenen Eindruck machte. Das bestätigte dann auch der Atemalkoholtest, den der Radler machen musste. Er ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem E-Biker an.

Die Polizei Mindelheim leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.