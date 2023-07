In Kaltental sind eine Radfahrerin und ein Hund so schlimm zusammengestoßen, dass beide verletzt wurden. Der Halter des Tieres wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Die 49-jährige Radfahrerin war am frühen Samstagabend in der Kardinalstraße in Helmishofen (Kaltental) unterwegs. Plötzlich rannte laut Polizei ein kleiner Hund quer über die Fahrbahn, weil er auf der anderen Straßenseite eine Katze gesehen hatte. Die Radfahrerin konnte nicht mehr bremsen. Sie stieß mit dem kleinen Hund zusammen.

Radfahrerin und Hund verletzt

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Auch der Hund zog sich eine blutende Wunde zu.

Hundehalter wird angezeigt

Den Hundehalter erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Grund: Er hatte nicht verhindert, dass sein Hund auf die Fahrbahn läuft.