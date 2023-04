In Nesselwang gab es am Samstagnachmittag einen tödlichen Unfall. Eine Radfahrerin ist dort mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau starb an den Folgen.

Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei gegenüber all-in.de mitteilte, passierte der Unfall an der Ecke Lindenstraße/Poststraße in Nesselwang im Ostallgäu. Die 74-jährige Radfahrerin stieß dort mit einem Auto zusammen.

Jede Hilfe kam zu spät

Zuerst meldete die Polizei gegen 17:00 Uhr noch, dass die Reanimationsmaßnahmen laufen würden und ein Rettungshubschrauber gelandet sei. Für die Radfahrerin kam dennoch jede Hilfe zu spät. Sie starb an den Folgen des Unfalls.

Genauere Informationen folgen!