In Unterthingau ist eine Radfahrerin am Samstag bei einem eher ungewöhnlichen Unfall verletzt worden. Die Frau wollte einem Traktor ausweichen und musste sich absichtlich in den Grünstreifen fallen lassen.

Der Polizeimeldung zufolge war die von Heuwang kommende Frau am Samstagmittag auf der Dorfstraße in Reinhardsried in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung Unterösch kam ihr ein Traktorgespann mit Heuladewagen entgegen.

Radfahrerin will Zusammenstoß verhindern und lässt sich fallen

Wegen der Breite des Gespanns und der schmalen Fahrbahn, fuhr der Traktor zwangsläufig teilweise auf der Gegenfahrspur. Die Radfahrerin sagte gegenüber der Polizei außerdem aus, dass der Traktorfahrer mit hohem Tempo an ihr vorbeigefahren war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden ließ sie sich nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen fallen.

Traktorfahrer bemerkt Unfall nicht

Der Traktorfahrer hatte den unfreiwilligen "Stunt" offenbar nicht bemerkt und setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Radfahrerin wurde lediglich leicht verletzt und musste nicht versorgt werden. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040 melden.