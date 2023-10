In Wangen ist am Mittwoch eine 14-Jährige bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden. Die Jugendliche war mit einem 71-jährigen Radfahrer zusammengestoßen.

Die zwei Radfahrer waren laut Polizei am Nachmittag in der Siebenbürgenstraße unterwegs. Der vorausfahrende 71-jährige Radler wollte an der Einmündung zur Memelstraße nach rechts abbiegen. In diesem Moment überholte die junge Radlerin den 71-Jährigen auf der rechten Seite, wobei die beiden Radfahrer zusammenstießen. Ein Rettungswagen brachte die 14-Jährige ins Krankenhaus. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.