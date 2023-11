Am Dienstag, gegen 17 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Radfahrer fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Rathaus und wollte nach links in die Mühlstraße abbiegen.

Dabei missachtete er einen vorrangberechtigten, entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Der Radfahrer wurde vom Auto frontal erfasst und stürzte zu Boden. Dabei wurde er nach aktuellem Stand schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben, dass der Radfahrer trotz Dunkelheit ohne Licht fuhr. Zudem war er dunkel gekleidet. Der Autofahrer bleib unverletzt. Am Rad sowie am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.100 Euro. Die Feuerwehr Burtenbach war zur Absicherung der Unfallstelle eingesetzt.