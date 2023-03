In Buchloe ist am Samstagmittag eine 34-jährige Frau ausgerastet. Laut Polizei attackierte sie mehrere Autos im Stadtgebiet.

Demnach hatte die Frau zunächst an einer Fußgängerampel in der Bahnhofstraße gegen das Auto einer 54-Jährigen getreten. Im Bereich der Ludwigstraße/Dammstraße attackierte sie dann das Auto eines 39-jährigen Mannes. Augenzeugen berichteten, dass die 34-Jährige auch noch gegen weitere Fahrzeuge geschlagen hatte. Polizisten griffen die Frau kurze Zeit später in der Dammstraße auf. Dabei beleidigte sie dann auch die Beamten.

Noch ist unklar, welchen Sachschaden die Frau bei ihren Attacken verursacht hat. Grund für ihr das Verhalten soll eine psychische Ausnahmesituation gewesen sein, so die Polizei weiter. Weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Buchloe melden. Die Telefonnummer lautet 08241/9690-0.