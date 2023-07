Aufeinander eingeschlagen haben am Mittwoch zwei Männer in einer Sauna in Neu-Ulm. Der Grund: Einer der beiden hatte zu viel an.

Ein 39-jähriger Mann saß am späten Mittwochabend in der Sauna eines Fitnessstudios an der Donau in Neu-Ulm. Schließlich betrat ein 23-Jähriger die Saunakabine. Der Mann war allerdings nicht nackt, sondern trug noch seine Unterhose. Und das störte laut Polizei den 39-Jährigen. Er wies den 23-Jährigen darauf hin, dass die Sauna nur unbekleidet zu betreten sei.

Männer geraten in Sauna in Neu-Ulm in Streit und prügeln aufeinander ein

Die beiden gerieten daraufhin in Streit, der sich immer weiter hochschaukelte. Die Saunagänger beleidigten sich gegenseitig, schubsten sich wenig später und schlugen schließlich mit den Fäusten aufeinander ein.

Polizei ermittelt gegen beide Männer wegen Körperverletzung

Der 39-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde an der linken Schläfe, der 23-Jährige wurde an der Nase leicht verletzt. Die Polizei leitete gegen beide Männer jeweils Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Das sagt der Sauna-Knigge in Deutschland

Doch was war jetzt das richtige Verhalten? Nackt in die Sauna oder etwa doch bekleidet? Der Sauna-Knigge in Deutschland sagt ganz klar: In der Bundesrepublik geht man nackt in die Sauna, ohne Badekleidung und ohne Badelatschen. Denn der Stoff behindert nicht nur die Verdunstung und damit die Kühlung des Körpers, Badekleidung in der Sauna halten viele auch für unhygienisch.

Was man in der Sauna allerdings dabei haben sollte, ist ein großes Handtuch. Saunagänger setzten oder legen sich darauf, damit das Handtuch ihren Schweiß auffängt und er nicht auf die Saunabänke tropft.

In Nordamerika, Spanien und Frankreich gilt ein Textilgebot in der Sauna

Doch viele Menschen haben Hemmungen, komplett die Hüllen fallen zu lassen und splitterfasernackt in eine öffentliche Sauna zu gehen. Die Lösung: Sie können sich in ein zweites großes Handtuch oder in Haman-Tücher aus Baumwolle oder Leinen winkeln. Daneben gibt es auch sogenannte Saunakilts. Das sind Handtücher, die per Klettverschluss um die Hüften befestigt werden.

In anderen Ländern können jedoch ganz andere Regeln gelten: So wird es beispielsweise im Süden Italiens nicht gerne gesehen, wenn man nackt in die Sauna geht. Und in Nordamerika, Großbritannien, Spanien, Frankreich und allen islamischen Ländern gilt in der Sauna sogar ein striktes Textilgebot.