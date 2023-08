Ein 39 Jahre alter Gast wird auf einem Sommerfest in Marktoberdorf von einem Unbekannten geschlagen. Er muss ins Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wie jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Samstag, den 12. August 2023 gegen 21:45 Uhr auf dem Sommerfest eines Motorradhändlers in der Iglauer Straße in Kaufbeuren zu einer Prügelei. Ein 39-jähriger Gast des Festes wurde laut Polizei von einem bislang unbekannten Täter geschlagen.

Frau zieht Unbekannten von Gast weg

Der Vorfall ereignete sich hinter dem Geschäft des Händlers. Eine weitere Besucherin des Fests hatte die Schlägerei aber mitbekommen. Sie zog den unbekannten Mann von dem 39-Jährigen weg. Anschließend gingen beide Männer in unbekannte Richtung davon.

Gast von Sommerfest muss medizinisch behandelt werden

Der 39-Jährige fuhr zunächst nach Hause. Wegen der Verletzungen, die er durch die Schläge erlitten hatte, wurde er von dort in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt.

Zeugenaufruf nach Schläge auf Sommerfest in Marktoberdorf

Die Polizei Marktoberdorf ermittelt nun. Die Beamten bitten um Zeugen sich zu melden und sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08342/9604-0 mitzuteilen.