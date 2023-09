Auf dem Rathausplatz in Kempten haben sich am Mittwoch drei Männer geprügelt. Die Polizei rückte an, doch einer der Schläger wehrte sich auch gegen die Beamten.

Die Schlägerei zwischen den drei Männern passierte am späten Mittwochabend auf dem Rathausplatz. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden alle Beteiligte leicht verletzt, teilt die Polizei mit, die kurz darauf anrückte.

Schläger will flüchten und kommt in Gewahrsam

Beim Eintreffen der Polizei versuchte der Hauptaggressor jedoch vor den Beamten zu flüchten. Die Beamten konnten ihn allerdings nach wenigen Metern stellen. Der Mann verhielt sich jedoch weiterhin unkooperativ. Bei der Durchsuchung seiner Person nach gefährlichen Gegenständen sperrte sich der Täter gegen die Maßnahmen der Polizei, sodass er schließlich gefesselt werden musste. Auch, da er versuchte, sich aus den Griffen der Polizisten zu lösen. Später beleidigte er die eingesetzten Beamten noch. Letztendlich musste der Schläger in Gewahrsam genommen werden. Den Täter erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.