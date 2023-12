Friedlich verlaufen ist am Freitag eine Pro-Palästina-Demo in Kempten, an der etwa 100 Menschen teilnahmen. Die Polizei stellte am Rande der Demo einige Plakate sicher.

100 Menschen ziehen bei Pro-Palästina-Demo durch Kempten

Etwa 100 Teilnehmer versammelten sich laut Polizei am Freitagnachmittag auf dem Hildegardplatz, um für Frieden und Gerechtigkeit im Gazastreifen zu demonstrieren. Nach dem Auftakt mit mehreren Redebeiträgen zog die Versammlung durch die Fußgängerzone. Dabei skandierten die Teilnehmer "Stoppt den Krieg" und "Free Palestine". Um 16:30 Uhr fand schließlich die Schlusskundgebung auf dem Hildegarplatz statt, an der noch etwa 85 Menschen teilnahmen. "Die Teilnehmerzahl blieb deutlich unterhalb der Erwartungen", heißt es im Polizeibericht. Die Versammlung behinderte den Straßenverkehr nur für kurze Zeit, heißt es von Seiten der Polizei.

Polizei stellt Plakate mit fragwürdigen Parolen sicher

Einige Menschen, die wohl an der Demo teilnehmen wollten, hatten Transparente mit Parolen dabei, die die Polizei kritisch sah. Hätten sie diese bei der Demo gezeigt, wären wohl Straftatbestände erfüllt worden, so die Polizei. Deshalb stellten die Beamten sie sicher. Die Betroffenen zeigten sich laut Polizei einsichtig und hatten Verständnis für das Vorgehen der Beamten.

Die Kemptener Polizei wurde während der Demonstration von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Neben der Polizeiinspektion waren auch Kräfte der Kriminalpolizei sowie des Zentralen Ergänzungsdienstes im Einsatz.