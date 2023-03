184 Briefe und weiteres Postgut hat ein Briefträger nicht zugestellt, stattdessen landeten die Briefe teilweise auf einer Wiese bei Markt Wald (Landkreis Unterallgäu).

Am Montagvormittag fand ein Schnerzhofener Bürger die 184 Briefsendungen in einer Wiese zwischen Schnerzhofen und Anhofen. Der Mann sammelte die Briefe auf und verständigte die Polizei. Die Beamten holten die Briefsendungen ab und stellten sie sicher.

Grund: "Überlastung"

Die Briefe auf die Wiese "geliefert" hat laut Polizei ein 22-jähriger Briefträger. Er "war geständig und gab ebenfalls Überlastung als Motiv an", heißt es im Polizeibericht. Zudem brachte er noch weiteres Postgut zur Polizei, das er in seinem Privatfahrzeug deponiert hatte. Alle Briefsendungen händigten die Beamten auch hier an das zuständige Unternehmen aus. Das Postgut soll in den kommenden Tagen an die Empfänger zugestellt werden. Den Briefträger erwartet nun eine Anzeige.