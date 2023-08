Am Sonntag fand in Krumbach das Tuningtreffen statt. Deshalb hat die Polizei Kontrollen durchgeführt und gezielt getunte Autos ins Visier genommen. Die Beamten stellten mehrere Verstöße fest.

Am Sonntag )13. August 2023) hat die Kontrollgruppe Poser/Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zusammen mit der Polizei Krumbach verstärkt Kontrollen mit Hinblick auf das Tuningtreffen auf dem Parkplatz am Krumbacher Stadtsaal durchgeführt. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht insgesamt mehr als acht Verstöße fest. Die Verstöße hatten jeweils ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge.

Getunte Autos und Motorräder angehalten

Zu Beginn des Vormittags kontrollierten die Polizisten bereits insgesamt vier Fahrzeuge, die Manipulationen im Bereich der Ansaugung und der Abgasanlage vorwiesen. Zur Mittagszeit waren dann zwei Motorradfahrer im Innenstadtbereich auffällig. Bei den Maschinen war vor Fahrtbeginn der sogenannte DB-Killer aus dem Endschalldämpfer entfernt worden, um somit das Fahrgeräusch zu erhöhen. Beide Motorradfahrer müssen deshalb nun mit einem Bußgeld von jeweils 180 Euro rechnen.

Tiefergelegter Hyundai kontrolliert - Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt

Im Verlauf der Tuning-Veranstaltung kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Mann mit seinem Hyundai, der einer Streife durch sein tiefergelegtes Fahrzeug aufgefallen war. Am Fahrzeug stellten die Polizisten schnell fest, dass das tiefergelegte Fahrwerk in Kombination mit der geänderter Rad-Reifen-Kombination zu tief eingestellt war, weshalb der Reifen am Kotflügel streifte. Zudem war die Zubehörabgasanlage, die eine Klappensteuerung besitzt, mit einer manuellen Steuerung überbrückt, womit der Fahrzeugführer die Abgasklappe auf und zu machen konnte. Die Weiterfahrt für den Fahrzeugführer endete an der Kontrollstelle und die Kennzeichen samt Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Hier erlosch die Betriebserlaubnis laut Polizei gleich in mehreren Fällen. Außerdem war die Verkehrssicherheit durch die Änderungen wesentlich beeinträchtigt.