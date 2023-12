In Ulm hat eine Frau am Donnerstag den Fahrer eines Linienbusses mit einem Messer bedroht. Die Polizei musste die Frau überwältigen.

Beängstigte Szene in einem Linienbus in Ulm am Donnerstagvormittag. Nach Angaben der Polizei hatte eine 62-jährige Frau einen Busfahrer mit einem Messer gedroht.

An Haltestelle nicht gestoppt: Frau tickt in Ulmer Linienbus völlig aus

Die Frau habe zuvor an einer Haltestelle aussteigen wollen. Da der 61-jährige Busfahrer das aber nicht bemerkt hatte und weitergefahren war, sei die Frau ausgetickt, so die Polizei weiter. Die 62-Jährige habe den Fahrer beleidigt und dann ein Teppichmesser aus der Tasche geholt. Im Anschluss hämmerte sie gegen die Scheibe, die den Busfahrer vom Innenraum des Busses trennt.

Polizei muss Frau in Ulmer Linienbus überwältigen

Aufgrund der unklaren Lage eilte ein Großaufgebot der Polizei zur Haltestelle "Universität Süd" am James-Franck-Ring. Dort verließen der Fahrer und zwei weitere Fahrgäste den Bus. Da die Angreiferin das Messer, trotz Aufforderung, nicht beiseite legte, mussten die Polizeibeamten Pfefferspray einsetzen und die Frau überwältigen. Aufgrund ihres geistigen Zustands wurde die 62-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.