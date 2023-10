Mehrere Treffer haben Grenzpolizisten bei der Kontrolle eines Fernbusses am Dienstag in Lindau gelandet. Zwei Fahrgäste wurden per Haftbefehl gesucht.

Die Fahnder der Grenzpolizei kontrollierten in der Nacht auf Dienstag in Lindau einen Fernbus, der von Frankfurt nach Rom unterwegs war. Die Beamten stellten dabei laut Polizei acht Verstöße beziehungsweise aktuelle Fahndungen fest. Drei Fahrgäste hielten sich zum Zeitpunkt der Kontrolle illegal in Deutschland auf.

Polizisten bringen Männer ins Gefängnis nach Kempten

Zwei andere Fahrgäste wurden von verschiedenen deutschen Behörden gesucht. Bei einem 31-jährigen und einem 43-jährigen Männern schlug der Fahndungscomputer an. Gegen beide lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl von jeweils mehreren Monaten der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Ein Mann hatte gegen das Freizügigkeitsgesetz verstoßen, der andere hat sich Polizisten widersetzt.

Die Männer hätten die Haftbefehle abwenden können, wenn sie mehrere tausend Euro bezahlt hätten. Weil beide nicht so viel Bargeld hatten, mussten sie ihre Reise nach Italien abbrechen. Die Polizisten brachten sie ins Gefängnis nach Kempten.