Nach einer Verfolgungsfahrt haben Polizeibeamte in Bad Salzuflen (NRW) auf einen 19-Jährigen geschossen. Der junge Mann wurde schwerst verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 4.35 Uhr in Bad Salzuflen, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Nach ersten Erkenntnissen wollten Streifenbeamte der Polizei Herford dort einen Audifahrer am Ortsieker Weg kontrollieren.

Der 19-jährige Fahrer sei der Aufforderung anzuhalten aber nicht gefolgt. Stattdessen habe er sein Fahrzeug beschleunigt, um sich der Kontrolle zu entziehen, so die Polizei. Der Herforder fuhr nach Bad Salzuflen in den Ortsteil Holzhausen, wo er in einer Sackgasse zum Stehen kam.

Herforder und Lipper Polizeibeamte stiegen daraufhin aus ihren Fahrzeugen aus, um den Fahrer festzunehmen. Diesem gelang es jedoch mit seinem Wagen zu wenden. Dann sei der 19-Jährige "mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit auf die Beamten zu" gefahren, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Polizisten hätten daraufhin auf den herannahenden Pkw geschossen. Dieser kollidierte mit einem Streifenwagen. Der Fahrer trug schwere Schussverletzungen davon.

Bad Salzuflen: Polizei schießt und verletzt Autofahrer schwer

Die Polizisten leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, bevor sie den Fahrer zur weiteren Behandlung an die Rettungskräfte übergaben. Anschließend wurde der Herforder mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Zur Klärung der Hintergründe und des genauen Ablaufs des Geschehens richtete das Polizeipräsidium Bielefeld eine Mordkommission "Heide" ein. Die Ermittlungen dauern weiter an, berichteten Staatsanwaltschaft Detmold und Polizeipräsidium Bielefeld in einer gemeinsamen Erklärung.

Auch interessant für dich: Große Kontrollaktionen unter anderem in Ulm

Schießereien im Großraum Stuttgart: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bad Salzuflen ist eine Stadt mit rund 54.000 Einwohnern im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe in Deutschland.

Dass Polizisten im Einsatz die Waffe ziehen und auf Menschen schießen, kommt in Deutschland – verglichen etwa mit den USA – eher selten vor. In der Auflistung „Polizeischüsse“ des Instituts für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit in Berlin heißt, 2022 seien zehn Menschen bei Polizeieinsätzen in Deutschland durch Schüsse getötet worden. Die PTI-Statistik für das Jahr 2021 verzeichnet insgesamt 17.517 Fälle von Schusswaffengebrauch. Dabei wurde in 139 Fällen auf Menschen geschossen, darunter waren 60 Warnschüsse. Die Zahl der direkten Schüsse wurde mit 51 beziffert. Dabei gab es 2021 insgesamt acht Tote und 31 Verletzte.