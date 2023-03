Ein Polizist hat am Dienstag in Passau ein siebenjähriges Mädchen vor dem Ertrinken gerettet. Das Kind war in den Fluss Inn gestürzt und wurde abgetrieben.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, war der Kripo-Beamte mit einem Kollegen gegen 14 Uhr zu Fuß an der Innpromenade im Bereich der Marienbrücke unterwegs. Dabei bemerkten die Polizisten einen Mann, der mit einer Rettungsstange an ihnen vorbei rannte. Gleichzeitig hörten die Beamten Hilferufe.

Polizeibeamter springt ins Wasser und rettet Mädchen

Die Polizisten stellten daraufhin fest, dass das siebenjährige Mädchen in den Fluss gefallen war. Die starke Strömung hatte das Kind bereits in die Flussmitte gezogen. Ein erster Rettungsversuch mit der Rettungsstange war ohne Erfolg verlaufen. Das Kind drohte unterzugehen. Da sprang der Polizeibeamte in den Inn. Nach rund 50 Metern konnte der Beamte das Mädchen schwimmend erreichen und es ans Flussunfer zurückbringen. Mit Hilfe von mehreren Passanten wurde die Siebenjährige über die hohe Kaimauer gerettet.

Kind außer Lebensgefahr

Das siebenjährige Mädchen wurde vom alarmierten Rettungsdienst versorgt und befindet sich außer Lebensgefahr, so das Polizeipräsidium Niederbayern weiter. Der Retter zog sich - aufgrund der Wasser- und Lufttemperaturen - eine leichte Unterkühlung zu, blieb ansonsten aber unverletzt.