Sechs Plomben mit Crystal Meth hat die Lindauer Grenzpolizei am Montag, 2. Oktober, auf der A96 bei Wangen sicher gestellt. Ein Mann hatte die Drogen in der Jackentasche dabei. Er sitzt jetzt in U-Haft.

Grenzpolizei kontrolliert Auto auf der A96 bei Wangen

Lindauer Grenzpolizisten fiel nach Angaben der Polizei am Montag ein Auto mit zwei Männern auf dem Autobahnparkplatz Ettensweiler an der A96 bei Wangen auf. Weil beide während der Kontrolle äußerst nervös wirkten, nahmen die Polizisten sie etwas genauer unter die Lupe. Als sie ihr Auto und die persönlichen Gegenstände der Männer durchsuchten, stießen die Beamten in der Jacke des 34-jährigen Beifahrers auf sechs Plomben mit Crystal Meth.

Sie überprüften daraufhin, ob der 37-jährige Autofahrer fahrtüchtig war. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Methamphetamin und Amphetamin. Der 37-Jährige musste deshalb zur Blutentnahme. Weiterfahren durfte er nicht mehr.

34-jähriger Mann muss in Untersuchungshaft

Als die Polizei mit ihm fertig war, konnte ihn aber ein Bekannter abholen. Sein Beifahrer musste dagegen bei der Polizei bleiben. Die Beamten brachten den 34-Jährigen am nächsten Tag zum zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Ravensburg. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen, weil er verdächtigt wird, mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Der Mann sitzt nun im Gefängnis.

Die Droge Crystal Meth

Crystal Meth, auch Methamphetamin genannt, ist eine synthetisch hergestellte Substanz. Sie gilt als preisgünstige Droge mit aufputschender Wirkung. Sie unterdrückt Müdigkeit, Hunger und Schmerz und verleiht stattdessen kurzzeitig Selbstvertrauen sowie ein Gefühl von Stärke und Lebendigkeit. Die Schattenseiten: Crystal Meth führt sehr schnell zu einer psychischen Abhängigkeit. Sie gehört außerdem zu den am schnellsten zerstörenden Drogen überhaupt. Zeichen einer Überdosierung sind erhöhte Körpertemperatur, Schwitzen und trockener Mund, Schwindelgefühl, Zittern, Angstzustände und Kreislaufprobleme mit plötzlichem Blutdruckabfall, die bis zum Tod führen können.

In Deutschland und in den meisten europäischen Staaten ist die Herstellung, der Besitz oder der Handel von Crystal Meth strafbar. In den USA fällt die Substanz seit 1970 unter das Drogenkontrollgesetz.