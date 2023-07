In Türkheim hat die Polizei am Dienstagvormittag eine Reichsbürgerin verhaftet. Die Frau verletzte dabei einen Polizisten.

Am Dienstagvormittag haben Polizeibeamte in Türkheim eine Frau an ihrer Arbeitsstelle verhaftet. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl vor.

Frau muss 50 Tage ins Gefängnis

Laut der Allgäuer Polizei war die Frau vom Amtsgericht Kempten zu einer Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Da die Frau der Zahlung nicht nachgekommen sei, bzw. auch die Haftstrafe nicht angetreten hatte, habe ein Haftbefehl gegen sie vorgelegen.

Polizeibeamter bei Verhaftung leicht verletzt

Bei ihrer Festnahme leistete die Frau wohl ziemlichen Widerstand und musste deswegen fixiert werden. Einen Polizeibeamten verletzte die Frau dabei leicht. Im Anschluss ging es für die Verhaftete in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss sie nun die Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Frau ist Reichsbürgerin

Während des gesamten Polizeieinsatzes habe die Frau deutlich gemacht, dass sie das Rechts- und Wertesystem in Deutschland ablehne, berichtet die Polizei weiter. Gegen die Frau wird jetzt erneut ermittelt. Grund ist diesmal der Widerstand gegen ihre Verhaftung.