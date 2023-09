Zwischen Weißensee und Pfronten sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Schumpen ausgebüxt und eine Straße entlang gelaufen. Die Polizei musste den Verkehr regeln.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Polizei zu einem Vorfall auf der Straße zwischen Weißensee und Pfronten gerufen. Dort liefen mehrere Kühe auf der Fahrbahn umher, nachdem sie offensichtlich ausgerissen waren.

Schumpen laufen auf Straße zwischen Weißensee und Pfronten umher

"Sechs freiheitsliebende Schumpen hatten eine rechte Gaudi und liefen mitten auf der Staatsstraße", fasste die Polizei die Situation zusammen. Zunächst waren die Rinder in Richtung Weißensee gelaufen, bevor sie einen guten Kilometer zurück in Richtung Pfronten bewegten. Weil die Polizeibeamten die Tiere so gar nicht von der Straße lotsen konnten, wurde weitere Polizeistreife gerufen, um den Verkehr abzusichern.

Landwirt hilft beim Einfangen der Jungrinder

Schließlich gelang es dann doch die Tiere von der Straße zu führen. Ein in der Nähe wohnender Landwirt half dabei. Er zäunte die Rinder ein. Die Polizei bittet die Tierhalter gerade im Herbst die Umzäunungen besser zu kontrollierten.