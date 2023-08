Am frühen Freitagabend gegen 20:30 Uhr bat die Bundespolizei Lindau um Unterstützung, da sich eine aggressive und betrunkene Person am Inselbahnhof in Lindau aufhalten und Passanten, sowie einen Kioskbesitzer, anpöbeln würde.

Vor Ort beleidigte und bedrohte der 49-Jährige die eingesetzten Beamten der Bundespolizei. Im weiteren Verlauf konnte ein erteilter Platzverweis bei dem mit zwei Promille erheblich alkoholisierten Beschuldigten mithilfe von Beamten der Landespolizei durchgesetzt werden. Bei der Durchsuchung der Person konnte noch eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.