Polizeieinsatz in Kennelbach: Mann verletzt Mitbewohner mit Samurai-Schwert

In Kennelbach (Vorarlberg) kam es in einer Wohnung zu einem Streit. Dabei verletzte ein Mann eine andere Person mit einem Samurai-Schwert.

Am Samstag gegen 23:50 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in Kennelbach in einer Wohnung zu Streitigkeiten gekommen sei. Vor Ort stellten die Beamten dann laut Polizeibericht fest, dass im Zuge der Auseinandersetzung eine Person mit einem Samurai-Schwert an der Hand verletzt wurde.

Streit mit Samurai-Schwert in Kennelbach: Polizei nimmt Mann fest

Aufgrund der Gefährdungslage wurden mehrere Streifen sowie das EKO Cobra hinzugezogen. Die Bewohner des Wohnhauses wurden bis zur Klärung des Sachverhaltes evakuiert. Die Polizisten nahmen den Verdächtige kurze Zeit später fest. Auch die Waffe stellten die Beamten im Bereich des Hauses sicher. Nachdem eine Gefährdung für die Hausbewohner ausgeschlossen werden konnte, wurde die Evakuierung wieder aufgehoben. Anzeigen wegen Körperverletzung sowie nach dem Waffengesetz folgen laut Polizei.