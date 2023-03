Am Donnerstagnachmittag ist ein 39-jähriger Mann in Kempten mit einem Messer bedroht worden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13:40 Uhr ging in er Einsatzzentrale eine Meldung ein, laut der ein 36-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße einen 39-jährigen mit einem Messer bedroht und verletzt haben sollte. Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte zum Tatort geschickt. Am Ort des Geschehens trat der mutmaßliche Täter mit einem Messer der Polizei entgegen.

Polizei ermittelt

Die Beamten konnten den Mann laut Polizeibericht nach kurzer Zeit überwältigen. Der Beschuldigte wurde anschließend vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt. Verletzt wurden laut Polizei weder das Opfer noch Einsatzkräfte. "Der 34-Jährige erlitt aufgrund des Angriffs im Vorfeld leichte Verletzungen", heißt es im Polizeibericht, Die Polizei Kempten ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung.