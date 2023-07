Aktuell läuft in Buch im Landkreis Neu-Ulm ein größerer Polizeieinsatz. Grund ist ein Einbruch in ein Geschäft. Möglicherweise wurde Sprengstoff verwendet.

In der Gemeinde Buch im Landkreis Neu-Ulm kommt es am Montagvormittag zu einem größeren Einsatz von Polizeikräften. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurde in der Unterrother Straße in ein Geschäft eingebrochen. Dazu wurden laut Polizei gegebenfalls auch Sprengmittel verwendet. Aus diesem Grund ist gegen 10 Uhr auch die Technische Sondergruppe des LKA im Einsatz.

Weitere Informationen folgen!