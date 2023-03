Gleich mehrfach musste die Polizei nach dem Spiel des FC Bayern II in der Regionalliga ausrücken. Unter anderem zündeten Fans in Illertissen Pyrotechnik.

Nach dem Regionalliga-Spiel zwischen dem FV Illertissen und dem FC Bayern München II ist es am Samstag zu mehreren Verstößen durch eine Fangruppe gekommen. Wie die Polizei mitteilt, zündeten Fans bereits im Stadion pyrotechnische Gegenstände. Außerdem drückten die Fans des FC Bayern einen Bauzaun um und beschädigten diesen.

Zeugenaufruf der Polizei

Auf dem Weg zum Stadion zündete ein Fan des FC Bayern München dann ein Plastikschild an einer Laterne an. Durch die Hitzeentwicklung geriet wiederum ein Mülleimer in Brand. Die Feuerwehr Illertissen konnten das Feuer glücklicherweise schnell ablöschen. Im Anschluss kontrollierte die Polizei die Fangruppe an verschiedenen Bahnhöfen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und nahm dabei die Daten mehrerer Fans auf. Zu weiteren Störungen durch die Fangruppe soll es dann nicht mehr gekommen sein, so die Polizei weiter. Zeugen der Zwischenfälle sollen sich bitte bei der Polizei in Illertissen melden