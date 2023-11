Drei Tage lang haben sich sogenannte Reichsbürger in Wemding in Schwaben getroffen. Die Polizei musste eingreifen.

Drei Tage lang haben sich sogenannte Reichsbürger in einem Hotel im schwäbischen Wemding (Landkreis Donau-Ries) getroffen. Während es bei dem Treffen am Freitagabend aus Sicht der Polizei ruhig zuging, mussten Beamte am Samstagabend eingreifen.

Reichsbürger-Treffen in Wemding: Teilnehmer verletzt Journalist

Laut der Polizei habe ein Teilnehmer der Reichsbürger-Veranstaltung einen Journalisten am Samstagmittag vor dem Hotel attackiert. Der Mann habe gegen die Kamera des Pressevertreters geschlagen und ihn dabei im Gesicht verletzt. Da der Täter im Anschluss in das Hotel zurückging, war eine Feststellung der Identität des Mannes zunächst nicht möglich.

Polizeieinsatz bei Reichsbürger-Treffen: Mehrere Teilnehmer per Haftbefehl gesucht

Einsatzkräfte der Polizei betraten das Hotel dann allerdings am Samstagabend gegen 19:30 Uhr. Grund hierfür seien auch zwei Haftbefehle gegen Teilnehmer der Veranstaltung gewesen. Die beiden Gesuchten konnten von der Polizei aufgegriffen werden. Bei ihnen handelte es sich um einen 66-jährigen Mann, der die Festnahme durch die Zahlung einer Geldbuße abwenden konnte. Eine 57-jährige Teilnehmerin wurde von den Beamten allerdings festgenommen genommen. Gegen die Frau lagen Haftbefehle vor - zudem fand die Polizei gleich mehrere Joints bei der Gesuchten. Die Frau befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Wemding: Polizeieinsatz bei Reichsbürgertreffen

Während des Einsatzes konnte die Polizei auch den Angreifer feststellen. Bei ihm handle es sich um einen 67-Jährigen, so das zuständige Polizeipräsidium. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Während des Polizeieinsatzes musste die Polizei drei Personen wegschieben, bzw. kurzzeitig festhalten, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Nord weiter. Eine Person sei zudem kurzzeitig gefesselt worden.

Der Polizeieinsatz am Samstagabend bei dem Reichsbürger-Treffen in Wemding dauerte bis etwa 22:15 Uhr. Neben Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord waren auch Teile der Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums München vor Ort.

Auch interessant für dich: Beim Rasenmähen überrascht

Mit mehreren Haftbefehlen gesuchter Mann wehrt sich gegen Festnahme in Fellheim

Demonstration gegen Reichsbürger-Veranstaltung

Gegen die Veranstaltung der Reichsbürger hatte es in Wemding am Samstag Proteste gegeben. Laut Medienberichten nahmen daran rund 300 Menschen teil. An der Demonstation hatten auch Vertreter der Regierung von Schwaben, der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid und Bürgermeister Martin Drexler teilgenommen. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle.