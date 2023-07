Am Freitag- und Samstagabend hat in Kempten das Stadtfest stattgefunden. Nun zieht die Polizei ein postives Fazit. Die Veranstaltung sei weitestgehend friedlich und störungsfrei verlaufen.

Insgesamt rund 35.000 Besucher hielten sich an den beiden Abenden in der Innenstadt auf. Vereinzelt kam es dabei zu Sicherheitsstörungen, teilt die Polizei mit. Diese konnten überwiegend durch den eingesetzten Sicherheitsdienst bereinigt werden. Nur in Einzelfällen musste die Polizei eingreifen.

Körperverletzungen und Drogen

Unter anderem kam es zu mehreren Körperverletzungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zwei Personen nahm die Polizei aufgrund ihres aggressiven Verhaltens zeitweise in Gewahrsam. An beiden Einzeltagen kam es spät in der Nacht zu Einsätzen wegen betrunkenen bzw. aggressiven Personen. "Die meisten dieser Einsatzanlässe konnten aber durch den professionell agierenden Sicherheitsdienst und die polizeilichen Einsatzkräfte kommunikativ gelöst werden", heißt es im Polizeibericht.

Mitteilung wegen Personengruppe

Am Samstag gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei eine Personengruppe von zeitweise deutlich über 100 jungen Erwachsenen gemeldet, welche sich zu Fuß von Lenzfried aus in Richtung Stadtfest unterwegs waren. Im Rahmen dieser Mitteilung erhielt die Polizei den Hinweis, dass aus dieser Gruppe heraus ein Verstoß gegen "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen" begangen wurde. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Noch vor Eintreffen auf dem Stadtfest hatte sich die Gruppe weitestgehend aufgelöst. Es kam zu keinen weiteren Sicherheitsstörungen, vereinzelt gab es kurzzeitige Verkehrsbehinderungen. Insgesamt blickt die Polizeiinspektion Kempten zufrieden auf die zwei Einsatztage anlässlich des Stadtfestes Kempten zurück.