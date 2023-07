Die Allgäuer Polizei vermutet einen Brandstifter in Oberstdorf. Dort musste die Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit zwei Mal ausrücken.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd-West hat es am frühen Montagnachmittag gleich zwei Brände in Oberstdorf gegeben. Innerhalb einer Stunde standen dort Papiercontainer in Flammen. Die örtliche Feuerwehr musste zu den Bränden ausrücken - konnte aber eine Ausbreitung der Flammen rechtzeitig verhindern.

Ist ein Brandstifter in Oberstdorf unterwegs? Die Polizei ermittelt

Da die Brände in so kurzer Zeit auftraten, vermutet die Polizei nun eine vorsätzliche Brandlegung. An den Containern entstand Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Oberstdorf war jeweils mit fünf Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei richtet sich nun an die Öffentlichkeit. Mögliche Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Oberstdorf melden. Die Telefonnummer lautet 08322/96040.