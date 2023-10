Ein 53-jähriger Mann wollte in Ravensburg gleich mehrere Geschäfte ausrauben. Die Polizei nahm den Mann fest.

Die Polizei hat am Freitag den Raubzug eines 53-jährigen Mannes durch Ravensburg gestoppt. Wie das zuständige Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Ravensburg mitteilen, war der Mann durch mehrere Geschäfte gezogen und hatte Geld gefordert.

Versuchter Raub in Modegeschäft am Marienplatz

Gegen kurz vor 18 Uhr tauchte der 53-jährige Täter in einem Modegeschäft am Marienplatz auf und forderte von der Verkäuferin an der Kasse Geld. Dabei gab der Mann vor, eine Waffe bei sich zu tragen. Statt das geforderte Geld herauszugeben, alarmierte die Angestellte die Polizei.

Weiterer Raubversuch in der Innenstadt

Kurz darauf forderte der 53-Jährige in einem nahegelegenen Schuhgeschäft die Herausgabe von Bargeld. Auch in diesem Fall sei der Mann mit der gleichen Masche vorgegangen - blieb aber ebenfalls erfolglos und zog weiter.

Raub: Polizei stoppt Täter bei dritter Straftat in Ravensburger Innenstadt

Die verständigte Polizei konnten den Mann dann in einem weiteren benachbarten Modegeschäft antreffen. Dort hatte der Täter erneut Geld gefordert. Die Beamten nahmen den Täter fest. Eine Waffe habe der Täter nicht bei sich geführt, heißt es seitens der Ermittler weiter. Der Mann wurde wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung in drei Fällen einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.