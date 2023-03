Bereits seit Mittwoch wird ein 82-jähriger Mann aus Aichstetten vermisst. Sein Auto wurde mittlerweile in Lautrach gefunden.

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg handelt es sich bei dem Vermissten um den 82-jährigen Moritz D. Er hatte sein Zuhause am Mittwoch mit seinem Auto verlassen und ist seither nicht mehr aufgetaucht.

Beschreibung des Vermissten

Das Auto des Vermissten sei zwischenzeitlich an der Illerbrücke in Lautrach gefunden worden, so die Polizei weiter. Moritz D. kann - aufgrund einer Vorerkrankung keine längeren Strecken mehr zu Fuß zurücklegen. Er ist etwa 170 cm groß, hat graues Haar und blaue Augen. Bekleidet ist der Vermisste vermutlich mit einem Hemd und einer Jeanshose. Erkennbar sei der 82-Jährige zudem an seinem eher gebückten Laufstil, heißt es in der Meldung weiter. Vermutlich befindet sich der Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand oder in einer hilflosen Lage.

Suche verlief bisher ohne Erfolg

Eine Suchaktion mit Polizeistreifen aus Baden-Württemberg und Bayern in den vergangenen Tagen verlief ohne Erfolg. Auch mehrere Personenspürhunde und die Besatzung eines Polzeihubschraubers konnten den 82-Jährigen nicht finden. Menschen, die Moritz D. gesehen haben, bzw. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sollen sich bitte bei der Kripo in Ravensburg (0751/803-3333) oder bei der Polizei in Leutkirch (07561/8488-0) melden.

Ein Bild des Vermissten hat die Polizei Baden-Württemberg im ihrem Fahndungsportal veröffentlicht. Das Foto ist hier abrufbar.