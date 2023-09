Bei Garmisch-Partenkirchen hat ein unbekannter Mann sein Opfer mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei sucht den Täter jetzt.

Die Polizei in Garmisch-Partenkirchen sucht nach einem Messerstecher. Laut der Polizei soll der Mann seinem Gegenüber am Samstagabend mit einem Messer im Halsbereich verletzt haben.

Versuchter Totschlag: Mann stach während Streit wegen zu lauter Musik zu

Vorausgegangen sei ein Streit zwischen mehreren Personen im Bereich der Partnach, auf Höhe der Schornstraße. Der Grund: Zu laute Musik. Der noch unbekannte Täter soll während nach einem kurzen Wortwechsel mit vier Männern ein Messer gezogen haben. Er verletzte einen 34-Jährigen im Halsbereich und flüchtete anschließend in Richtung der Hauptstraße. Das Opfer wurde bei dem Angriff "erheblich" verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter. Er befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Tat geschah gegen 22:24 Uhr.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Einsatzkräften aus mehreren Dienststellen verlief ohne Erfolg. Bis jetzt fehlt von dem Täter jede Spur.

Messerangriff in Garmisch-Partenkirchen: So wird der Täter beschrieben

Bei dem Messerangreifer soll es sich um einen Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren handeln. Er ist etwa 170 cm groß, schlank und trägt rasiertes, sehr kurzes und dunkles Haar. Zudem hat er einen dunklen Teint und einen Dreitagebart. Der Mann soll möglicherweise gebrochenes Deutsch sprechen. Auffällig: Der Mann habe "Hamsterbacken", so die Polizei weiter. Bekleidet war er mit einer beige-braunen und schwarzen Kleidung. Es ist möglich, dass der Mann im näheren Umfeld des Tatortes wohnt.

Kripo Garmisch-Partenkirchen ermittelt nach Messerattacke

Vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst aus Weilheim die Ermitttlungen. Diese werden nun von der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen weitergeführt. Der Verdacht der Polizei lautet: Versuchter Totschlag.

Versuchter Totschlag in Garmisch-Partenkirchen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Samstagabend, 16. September 2023, gegen 22.24 Uhr im Bereich der Partnach in Garmisch-Partenkirchen, Höhe der Schornstraße 18, Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität oder des Aufenthaltsortes des Angreifers geben?

Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in dieser Sache geben?

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821 917-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.