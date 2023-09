Eine 41-jährige Frau aus Fürth ist nach einem Besuch bei ihren Eltern in Lindau verschwunden. Die Polizei sucht nach der Vermissten.

Seit Montag, 11. September 2023 wird eine 41-jährige Frau aus Fürth vermisst. Die Frau hatte einen Urlaub in ihrem Elternhaus in Lindau verbracht und hatte sich gegen 9:30 Uhr auf den Heimweg nach Fürth gemacht. Dort war die 41-Jährige aber nicht aufgetaucht.

Vermisste Frau aus Fürth möglicherweise in einer Notlage

Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass sich die Vermisste in einer Notlage befindet. Grund ist der Gesundheitszustand der Frau, so die Polizei in einer Mitteilung.

Lindau/Fürth: Beschreibung der vermissten Frau

Bei der Vermissten handelt es sich um die 41-jährige Monika Hager-Zalejski. Sie ist 175 cm groß, schlank und trägt dunkelblonde schulterlange Haare und ist österreichische Staatsangehörige. Bekleidet ist die Vermisste vermutlich mit einer grauen Jogginghose, blauen Turnschuhen und einer rosa/roten Bluse. Möglicherweise ist die 41-Jährige in einem blauen Passat mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-MH 156 unterwegs.

Die Polizei sucht nach dieser vermissten 41-jährigen Frau aus Fürth. Sie ist nach einem Besuch in Lindau nicht an ihrer Wohnanschrift angekommen. Polizei Schwaben Süd-West

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Vermisste oder das Auto gesehen, bzw. kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lindau (Telefon 08382/910-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.