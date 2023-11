In Illertissen hat die Polizei nach einem Tipp und folgenden Ermittlungen ein Gebäude in Illertissen ausgemacht, in dem illegale Prostitution ausgeübt wurde.

Durch eine anonyme Mitteilung aus der Bevölkerung wurde die Polizeiinspektion Illertissen auf eine das besagte Gebäude aufmerksam, wie die Polizei berichtet. Laut Zeugenaussagen werde darin regelmäßig unerlaubt der Prostitution nachgegangen. Konkret handle es sich um eine aus dem Ausland stammend Frau, die ihre Dienstleistungen aktiv über verschiedene szenetypische Webportale anbietet.

Prostituierte und Mann im Nebenzimmer festgestellt

Nach einer ersten Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Illertissen wurden die weiteren Ermittlungen zu Beginn dieser Woche von der Kripo Neu-Ulm übernommen. Im Rahmen eines geplanten Polizeieinsatzes durch Rotlicht-Fahnder erhärtete sich der Tatverdacht: Die Fahnder trafen tatsächlich auf eine 35-jährige Prostituierte, die sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung anbot. Im Nebenzimmer befand sich eine weitere Person. Ein 37-jähriger Mann. Welche Rolle er in Bezug auf die Prostitution ausübt, ist der Polizei zufolge noch unklar und muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Beide wurden nach Erledigung aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen nach Zahlung einer Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten der Kripo werden das Gebäude weiterhin im Auge behalten, teilt die Polizei mit.