Ein großer Fahndungserfolg ist der Grenzpolizei Lindau am Samstag in Memmingen gelungen. Sie stellte einen Audi A5 auf der A7 bei Memmingen sicher, der im Jahr 2022 in Hessen gestohlen worden war.

Polizeikontrolle auf der A7 bei Memmingen: Ungereimtheiten an Audi führen zu genaueren Kontrolle

Lindauer Grenzpolizisten kontrollierten nach eigenen Angaben am Samstag auf der A7 auf Höhe des Parkplatzes Buxachtal-Ost einen Audi mit deutscher Zulassung. Der Fahrer konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Er hatte das Auto nachweislich nur ausgeliehen.

Bei den eingebrachten Datenträgern am Audi stellten die Fahnder jedoch Ungereimtheiten fest. Daher überprüften sie das Fahrzeug auf der Dienststelle in Memmingen genauer. Die Ermittlungen ergaben, dass der Audi manipuliert worden war.

Audi A5 wurde im August 2022 in Hessen gestohlen

Speziell geschulten Fahnder der Grenzpolizei gelang es schließlich, die original Fahrgestellnummer herauszufinden. Über diese stellten die Beamten fest, dass das Auto im August 2022 in Hessen als gestohlen gemeldet worden war.

Der Audi hat einen Zeitwert von mindestens 18.000 Euro. Die Beamten stellten das Auto sicher. Die weitere Sachbearbeitung übernahm die Kriminalpolizei Memmingen.