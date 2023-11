Aufgeflogen ist ein mutmaßlicher Drogenschmuggler auf der A8 bei Raubling. Der Lkw-Fahrer transportierte 15 Liter flüssiges Amphetamin Richtung Süden.

Polizei kontrolliert gesuchten Lkw auf der A8 bei Raubling

Eine ungewöhnlich große Menge an flüssigem Amphetamin hat die Grenzpolizei Raubling am Samstag, 18. November 2023, auf der A8 bei Raubling (Landkreis Rosenheim in Oberbayern) sichergestellt, berichtet das Zollfahndungsamt München.

Durch den internationalen Nachrichtenaustausch wurden Münchner Zollfahnder auf den Drogen-Transport aufmerksam und schrieben den Lkw zur Fahndung aus. Auf der A8 an der Ausfahrt Wasserwiesen bei Raubling ging er der Polizei nun ins Netz. Der Laster war vermutlich in Rotterdam gestartet und in Richtung Süden unterwegs.

15 Liter flüssiges Amphetamin - ein außergewöhnlich großer Fund

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling hielten den Lkw mit slowenischer Zulassung an und nahmen die Ladung genau unter die Lupe. Der Laster hatte Sammelgut wie beispielsweise Elektroartikel geladen. Zwischen der regulären Ladung entdeckten die Polizisten allerdings zwei Kunststoffkanister, wie sie normalerweise für den Transport von destilliertem Wasser benutzt werden. Doch in den Kanistern befand sich kein destilliertes Wasser - sondern rund 15 Liter flüssiges Amphetamin, wie erste Untersuchungen des wissenschaftlichen Referats der Generalzolldirektion ergaben. Ein außergewöhnlich großer Fund, so die Polizei.

Zollfahndungsamt München

Aus Amphetaminöl hätten Drogenhändler rund 50 Kilo Amphetamin herstellen können

Das Rauschgift in flüssiger Form ist laut Polizei stark ätzend und kann zu schweren Verletzungen führen, wenn es mit Haut in Berührung kommt. Aus diesem Amphetaminöl hätten Drogenhändler schätzungsweise 50 Kilogramm Amphetamin für den Straßenverkauf herstellen können.

Polizei nimmt Lkw-Fahrer fest

Die Polizei nahm den 23-jährigen Lkw-Fahrer aus Bosnien-Herzegowina fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein erging ein Haftbefehl wegen Verdachts der Einfuhr einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Südbayern des Zollfahndungsamtes München und des Bayerischen Landeskriminalamtes.