In Memmingen musste die Polizei nun wegen illegaler Prostitution einschreiten. Zuvor waren mehrere Meldungen über einen "regen männlichen Besucherverkehr" in einer Wohnung eingegangen, so die Polizei in einer Mitteilung.

Vor Ort stellten die Beamten dann eine 40-jährige Frau und einen Zeugen in der Wohnung in der Colmarer Straßefest. Die Frau soll nachweislich ihre Dienste als Prostituierte über ein Internet-Portal angeboten haben. Da die 40-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitesverfahren wegen illegaler Prostitution ein und kassierten eine Sichersleistung von der Frau.