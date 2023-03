Die Grenzpolizeistation Pfronten hat einen großen Fahndungserfolg erzielt. Beamte fanden bei der Kontrolle eines Autos in Füssen ganze 26 Kilo Kokain.

Die Beamten hatten das Auto, einen VW Sharan, am Freitag den 10. März auf der B17 in Füssen, in der Nähe des alten Grenzübergangs Ziegelwies kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten Unstimmigkeiten an dem Fahrzeug fest. Als sie den Wagen dann genauer untersuchten, entdeckten die Beamten ein professionelles Schmugglerversteck, das in das Auto einbaut worden war.

Vater und Sohn festgenommen

Zum Vorschein kamen ganze 26 Kilogramm Kokain, aufgeteilt in mehrere Pakete. Das Fahrzeug und die Drogen wurden daraufhin sichergestellt. Sie werden weiterhin kriminaltechnisch untersucht. Der 35-jährige rumänische Fahrer und sein Sohn wurden festgenommen. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurden Beide dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft an.